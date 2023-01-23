『ラルフローレン Polo ID Suede Small Shoulder Bag【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 25分に出品され03月30日 06時 25分に終了予定です。即決価格は43,912円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···パープル



表参道ラルフローレンにて購入

未使用品です。



横約26センチ

高さ約19センチ



持ち手長さ約30センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラルフローレンコレクション

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ラルフローレン Polo

ID

Suede

Small

Shoulder

Bag