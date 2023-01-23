『JOSEPH HOMME ジョゼフオム カシミヤ混 ファー ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 13分に出品され03月24日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOSEPH HOMME

ジョゼフオム

カシミヤ ダウンジャケット ダウンコート

キルティング ファー ラクーン たぬき



特に汚れ等無く綺麗なお品です。



カラー 黒 ブラック



サイズ 48 Lサイズ



着丈85

身幅54

肩幅46

袖丈63



平置き、素人採寸ですので若干の誤差があると思います。



⭐︎まだまだ着ていただける綺麗なお品ですが、

中古品、自宅保管となります。ご了承ください。



⭐︎素人検品のため見落としがある可能性も含めた

お値段ですので、ご了承ください。





⭐︎お安く提供するため

発送は最小限にコンパクトに折畳ませて頂きます。

畳みジワはご容赦ください。

圧縮する場合がありますのでご了承下さい。



あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。



値下げ交渉ご気軽にコメント下さい＾＾ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョゼフオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOSEPH

HOMME

ジョゼフオム カシミヤ混 ファー ダウンジャケット