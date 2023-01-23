『未開封 SONY ソニー ワイヤレスイヤホン WF-H800【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 19分に出品され05月02日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【10549】

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■商品名

未開封

SONY / ソニー

ワイヤレスイヤホン WF-H800









■状態

新品未開封品ですが、素人保管の為完璧を求められる方は購入をお控えいただきますようお願いいたします。











譲り受けた物の為購入時期の詳細は分かりかねます。

この機会に是非ご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー