『The Beatles/Rubber SoulレコードLPレッド盤ビートルズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 20時 57分に出品され04月30日 20時 57分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The Beatles/Rubber SoulレコードLPレッド盤ビートルズ



CORNER SHOPもカヴァーしたシタールナンバー

"NORWEGIAN WOOD"収録！"DRIVE MY CAR"

"NOWHERE MAN""MICHELLE"なども人気！



ジャケットや盤面もほぼ擦れなく美品だと思います。

音質も良好です。

上記をご理解の上ご購入いただければと。

ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。#レコード #アナログ



#TheBeatles

#ビートルズ

#CORNERSHOP 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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洋楽 タグ The

Beatles/Rubber

SoulレコードLPレッド盤ビートルズ