『UNDEFEATED APPLEBUM グレー パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 16時 56分に出品され04月28日 16時 56分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このパーカーは、フロントに美しい風景を描いたプリントが施されています。カジュアルなスタイルにぴったりのデザインです。



【ブランド】

UNDEFEATEDとAPPLEBUMのコラボレーションによるアイテムで、ストリートファッションにおいて人気のあるブランドです。どちらのブランドも高品質な素材を使用しており、耐久性があります。



【素材】

グレーの生地は柔らかく、着心地が良いです。普段使いにも最適で、季節を問わず活躍します。



- 色: グレー

- デザイン: フロントにプリントあり

- ブランド: UNDEFEATED

- ブランド: APPLEBUM

- ブランド: APPLEBUM



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アンディフィーテッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UNDEFEATED

APPLEBUM

グレー

パーカー