『IENA LA BOUCLE イエナラブークル フェザーヤーンベスト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 13時 56分に出品され04月29日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IENA LA BOUCLE

イエナラブークル



フェザーヤーンベスト

2024SS



今期のトレンド素材でもあるフェザーヤーンは、羽毛のようにふわふわとした長い毛足で華やかさがありながらも柔らかい印象に。

通年で使える素材なので、春先の柔らかな陽光にも映えそう。

ニットに重ねたり、ジャケットの下に忍ばせたりと、アクサセリーのようにいつものスタイルにプラスするだけで、プレミアム感を演出します。



フリーサイズ

肩幅 36cm

身幅 48cm

着丈 54cm



着用回数少ないので傷汚れなく状態良好です(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イエナラブークル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ IENA

LA

BOUCLE

イエナラブークル

フェザーヤーンベスト