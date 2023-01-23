『ビンテージ Tシャツ フランケンシュタイン 映画T【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 21時 04分に出品され04月01日 21時 04分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 y2kのフランケンシュタインの怪物 蛍光プリント Tシャツ。



大人気ホラー系からフランケンシュタインのビンテージTになります。

蓄光プリントで暗闇で怪しく光ります。



ゴールデンサイズのXL。

某古着屋で2万超えの価格で販売されていました。





カラー···ブラック



肩幅···58cm

身幅···60cm

袖丈···19cm

着丈···73cm





フランケンシュタイン

ビンテージ

vintage

ムービーT

映画T 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ムービーティー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージ

Tシャツ

フランケンシュタイン

映画T