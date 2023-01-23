『8V フラッシュイエロー 元グリップなし【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 18時 50分に出品され03月29日 18時 50分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ひび、折れなし 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヨネックス