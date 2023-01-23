『8V フラッシュイエロー 元グリップなし【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 18時 50分に出品され03月29日 18時 50分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用)
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヨネックス
Dunlop FX500ツアー 2023
¥ 10893
ミズノ ソフトテニスラケット 後衛向けラケット ディオス
¥ 10764
【美品】【SL2】YONEX ナノフォース8vREV
¥ 10270
ボルトレイジ 8V ヨネックス
¥ 10842
YONE NEXTAGE 90V F36 有名選手使用 日の丸 国旗
¥ 10919
D フォースライト ソフトテニスラケット
¥ 11000
ジオブレイク80V 上松モデルソニックブロー
¥ 11000
YONEX ジオブレイク70S
¥ 10530
ボルトレイジ8S
¥ 10530
ソフトテニスラケット ミズノ DIOS PRO-X 00U
¥ 10530
GEOBREAK70V テニスラケット
¥ 9750
ソフトテニスラケット ジオブレイク80s
¥ 7800
断捨離☆最終お値引き☆早い者勝ち(^^)最新ソフトテニスヨネックスラケット
¥ 10394
エンブレム 120XR
¥ 10075
ダイアデム ピックルボールパドル EDGE18K スタンダード
¥ 11250
ジオブレイク80S YONEX ソフトテニスラケット
¥ 10530
YONEX VOLTRAGE8 テニスラケット + ラケットケース
¥ 10075
ジオブレイク70v カスタムフィット
¥ 11000
落札価格16667円
282 入札履歴
終了
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