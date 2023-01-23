『HAMILTON 【美品】 【付属品付】 【専用箱付】 【自動巻き】 【大人気】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 56分に出品され03月20日 16時 56分に終了予定です。即決価格は34,760円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❇️商品紹介❇️



【ブランド】

HAMILTON JAZZMASTER “OPEN HEART AUTO”

ハミルトン ジャズマスター “オープンハート オート”







【カラー】

シルバー、ブラック





【サイズ】

腕周り 約21.0cm

ケース径 約38mm







【状態】



こちらの商品は 【SA】ランクです



【N】新品 未使用

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり





【ダメージ部分】

目立った傷、汚れは無く美品です‼️





【発送】

送料無料







・撮影用の箱は付属致しません



・商品画像と説明をご確認してからご購入お願い致します



・中古品にご理解にがない方は購入お控えください



・他フリマサイトでも出品させていただいておりますので気に入っていただけた商品は早めのご購入をお勧めします



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【Sneaker】

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No.07000603492 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハミルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ HAMILTON 【美品】 【付属品付】 【専用箱付】 【自動巻き】 【大人気】