『【新品未使用】stein シュタイン ダウンパットシャツ BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 03時 41分に出品され03月09日 03時 41分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stein シュタイン 23AW OVERSIZED DOWN PAT SHIRT BLACKです。



定価31,900円

サイズ：M

色: BLACK



試着のみ

使用する機会なく出品です。



#stein #シュタイン #シャツ



カラー···ブラック

柄···無地

カラーデザイン···バンドカラー/スタンドカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用】stein

シュタイン

ダウンパットシャツ

BLACK