『✨極美品✨ 現行タグ GUCCI ネクタイ シルク100% GG柄 蜂 刺繍【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 53分に出品され03月04日 13時 53分に終了予定です。即決価格は11,167円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます！



コメントをするだけで割引が可能ですのでコメント欄を是非チェック✨



またフォロー割やセット割併用できますのでフォローもよろしくお願い致します！



ハイブランドネクタイ専門ショップとして他にも出品しているので

→#ぐっちーにのネクタイ より覗いて見てください✨



ブランド別

→#ぐっちーにグッチネクタイ



人気ブランドの為、お早めにご購入くださいませ✨



☆ブランド

GUCCI グッチ



☆カラー

パープル

紫色



☆デザイン

現行タグ 定番 人気

GG柄 GGライン 蜂 ビー bee ソーホー ナロータイ

ブランドロゴ 刺繍 ジャガード 肉厚 光沢感 ツヤ感 艶



☆素材

高級シルク100%



☆サイズ

剣先：7.1cm（素人計測）



☆状態

✨極美品✨



☆付属品

箱等の付属品はございません。

ネクタイのみとなります。



※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。



※必ず画像を見てご判断下さいますようお願い致します。



購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ

➖➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

当ショップでは

#LOUISVUITTON (ルイヴィトン)

#GUCCI (グッチ)

#HERMES (エルメス)

#DIOR (ディオール)

#FENDI (フェンディ)

#CHANEL (シャネル)

#CELINE (セリーヌ)

#GIVENCHY (ジバンシー)

など、販売中です！是非タグからご覧下さい。

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

パーティー 忘年会 新年会 同窓会 結婚式 二次会 卒園式 入園式 卒業式 入学式バレンタイン ホワイトデー 誕生日 クリスマス 成人式

#プレゼント #ギフト

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

管理番号【1324】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ✨極美品✨

現行タグ

GUCCI

ネクタイ

シルク100%

GG柄

蜂

刺繍