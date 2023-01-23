『NIKON Z FC ブラックシルバー ボディ ミラーレス一眼【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 12時 13分に出品され05月05日 12時 13分に終了予定です。即決価格は61,098円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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NIKON Z FC 16-50 kit ボディ シルバーブラック ニコン ミラーレス一眼

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3VR





■動作確認済み

■ショット数 45回

■本体目立つ傷なし、ファインダーやセンサーにキズやカビクモリなし。



※美品ですが、あくまでも自宅保管品ですのでその点ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。



【付属品】

本体

ボディキャップ

レンズキャップ

レンズリアキャップ

箱（レンズキット用）やや傷やスレあり

バッテリー

チャージャー

ストラップ

取説

未記入保証書



■不明な点はご購入前にお問い合わせください。



モデル名/Zシリーズ···Z fc 16-50 VR SLレンズキット 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニコン