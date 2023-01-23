『COACH ボディバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 00時 11分に出品され03月13日 00時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆即購入OK☆新品未使用

ボディーバッグショルダーバッグです☆

シンプルなデザインと使い勝手の良さで幅広い年代から支持されている、COACH（コーチ)のボディーバッグです。見た目はスッキリとしていて、使いやすいサイズ感で、収納力も十分あるので長くお使い頂ける逸品です。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントにも最適です。

☆商品説明☆

★商品番号：F54787

★カラー：チャコール×ブラック

★サイズ： 約縦高さ34×幅19.5×マチ6.5cm

ショルダー ショルダー約60cm～103cm

★素材：PVCレザー

★仕様 開閉方法：ファスナー 内側：スナップポケット×1

外側：ファスナーポケット×1

★付属品 COACHケアカード、保存袋など 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

ボディバッグ