『【希少】KARL HELMUT カールヘルム ワッペン ブラウン スタジャン L【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 07時 02分に出品され03月25日 07時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ブランド: KARL HELMUT



▪️サイズ

表記:L

肩幅:54cm

身幅:63cm

袖丈:68cm

着丈:64cm



※採寸は手作業による計測となりますので、

若干の誤差がある場合がございます。



▪️状態:多少の使用感はありますが、目立ったダメージはございません。



▪️一言コメント

オールブラウンがお洒落なスタジャン。

カールヘルムらしいワッペン使いが可愛いです♪♪



24/11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カールヘルム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】KARL

HELMUT

カールヘルム

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ブラウン

スタジャン

L