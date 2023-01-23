『⭐️廃盤・未使用品⭐️ミステリーランチ キューブマスターダッフル ボストンバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 09時 18分に出品され03月27日 09時 18分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミステリーランチのダッフルバッグです。タグは切ってしまっているので新品ではないですが、一度も使用せずにクローゼットに保管してあったものです。廃盤品の未使用品はあまりでてこないと思うので、ぜひこの機会にご検討ください。



【商品概要】

MYSTERYRANCH ミステリーランチ

キューブマスターダッフル

ボストンバッグ

旅行バッグ



【商品説明】

●500デニールナイロンを使用した非常にシンプルで軽く丈夫なボストンバッグで大容量です。

●ハンドル部分は肉厚なレザーを使用、アウトドアやスポーツに最適かと思います。

●サイズ

高さ...約25cm

幅......約69cm

マチ..約30cm





※他にもアーバンアサルトUrban Assault 21の迷彩柄新品やMYSTERY RANCH INVADERボディバッグ（中古）も出品しております。ぜひご覧ください。







カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミステリーランチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐️廃盤・未使用品⭐️ミステリーランチ

キューブマスターダッフル

ボストンバッグ