『Se bikes ピストバイク 完成車 愛知県名古屋市引き取り限定【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 24分に出品され04月01日 08時 24分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真の方は随時更新します。

今年の10月に自分の誕生日へのご褒美として購入しましたがバイトや学校生活があってこの子に乗る時間が無いので泣く泣くの出品です。

メルカリを見ていてこの自転車に一目惚れしてわざわざ千葉から出品者様に持ってきていただきましたがあまり乗れてなくて本当に悲しいです、なので私の代わりに沢山乗って大事に使ってくれる方に譲りたいと思っております。

当方私は自転車に関してほぼ初心者ですがなるべく自分で出来ることは自分でやってカスタムなども少ししました。フレームに傷などはありますがまだまだ乗れると思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

※愛知県名古屋市内での引き取り限定です。

質問のある方は遠慮なくコメントしてください。



タイヤサイズ···27インチ



フレーム素材···クロモリ



特徴···完成品 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エスイーバイク

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