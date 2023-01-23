『チャコット ノーソーイング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 04分に出品され03月21日 18時 04分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャコット ノーソーイング

新品 未使用



新品のノーソーイングを他にも出品していますのでよかったらご覧ください。



深いワインレッドの色味に、黒を組み合わせたシャープで優雅な印象の1着です。

フィギュアスケートの練習用に購入していましたが、クローゼット整理のために出品します。



色違いで上記の紺✖️黒を使用していますが、デザインが非常に凝っていて他の方と被らずとても気に入っています。



切り替え部分に光沢のあるリボンが編み込まれていて高級感があります。



この価格帯はチャコットのノーソーイングの中でもグレードの高いものなので新品未使用は1つしか出品しませんので早い者順でお願いします。



チャコット はなかなか値引しないお店のため、お買得かと思います。



店頭価格¥20900税込



社交ダンス

新体操

バレエ

フィギュアスケート

ダンス 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ダンス・バレエ>>>バレエ 商品の状態: 新品、未使用