『NIKE 80年代 フォーカス RS 日本製【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 21時 43分に出品され04月06日 21時 43分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE 80年代 フォーカス RS 日本製



サイズ:US8 （26cm）



商品の状態

・アウトソールに擦れと汚れがあります。

・アウトソール以外は傷や汚れは無くとても美品です。



・こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。



・返品交換はこちらに不備があった場合以外は受け付けておりませんのでご了承下さい。

・価格交渉は受け付けておりますが

交渉中に他の方が購入された場合は先着順となりますのでご了承下さい。

（プロフィール欄にて価格交渉についての追記がありますので是非ご覧下さい。）



⚠金土日祝日にご注文があった場合は

お届け日が遅れる場合がありますのでご了承ください。



読んで頂きありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE



80年代

フォーカス

RS



日本製