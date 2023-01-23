『Polo Ralph Lauren チェックシャツ 長袖 アメカジ 90s【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 29分に出品され03月12日 17時 29分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレン Polo Ralph Lauren

古着 80s 90s チェックシャツ 長袖

アメカジ チェック コットン100%



メンズ Ｌ

着丈 約80㎝ 身幅 約65㎝

平置き採寸です

多少の誤差はご了承ください



気になる汚れ、ダメージ無し

綺麗な状態です



即購入OKです

小さく折りたたんで発送します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Polo

Ralph

Lauren

チェックシャツ

長袖

アメカジ

90s