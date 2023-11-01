『CHANEL タイムレスクラシックライン ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 18時 09分に出品され03月09日 18時 09分に終了予定です。即決価格は207,200円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名:CHANEL タイムレスクラシックライン ショルダーバッグ

購入時期:2023/11

購入場所:CHANEL 表参道

付属品:なし

素材:キャビアスキン

金具:ゴールド



購入しましたがサイズ感が小さいので利用シーンがあまりなかったので出品します。

利用してなかったので非常に綺麗で中のミラーも傷なく綺麗です。

引越しの際に箱など誤って破棄してしまったのでご了承下さいませ。

最短で購入当日に発送させていただきます。



カラー···ブラック



#CHANEL #CHANELバッグ #シャネル #シャネルバッグ #レディースバッグ #シャネルショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

タイムレスクラシックライン ショルダーバッグ