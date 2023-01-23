『MARCO BIANCHINI マルコビアンキーニ ハンドバッグ 2WAY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 35分に出品され03月30日 08時 35分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品商品は新品未使用正規品です。

☆ブランド：MARCO BIANCHINI

☆品番:1315 Small

☆スタイル：ハンドバッグ、ショルダーバッグ

☆カラー：GREY

☆素材：イタリアンレザー(牛本革)

☆サイズ：ONE SIZE

☆参考価格:22000円

☆生産地:イタリア

☆正規品：輸入商社経由正規品

☆発送サイズ：宅配便80サイズ

☆特徴☆☆

人気ブランド『MARCO BIANCHINI』の、持っているだけで魅力的なアクセントになるシンプルでスタイリッシュなバッグです。

取り外し可能なストラップでショルダーバッグとしても使用可能で、サイドのフックを内側で留めることで違ったフォルムでもお楽しみいただけるお品です。



※上質な天然皮革を使用している為、輸入時より目立たない程度の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございますが、素材上の性質とご了承下さい。検品はしておりますが革製品特有の自然なシワやキズ等をお気になさる方はご遠慮下さい。



☆採寸サイズ☆☆

※平置きでの採寸になりますので、若干の誤差は考慮下さい。単位は(cm)です。

幅×約20

高さ×約21

マチ幅×約11

持ち手×約30

重さ:約500g



☆仕様☆

開閉：マグネットボタン&サイドフック

バッグインポーチ

ロゴ入り保存袋



【割引など】

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【沖縄県•北海道に属する離島•離島の送料込み対応に関して】

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カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マルコビアンチーニ

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BIANCHINI

マルコビアンキーニ

ハンドバッグ

2WAY