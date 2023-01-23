『【CHANEL】シャネル ノベルティショルダーバッグ ベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 16時 14分に出品され03月27日 16時 14分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シャネル
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¥ 9749
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FENDI オールインショッピング トートバッグ レザー ピンク 8BH262
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¥ 22191
IENA【A VACATION/ア ヴァケーション】別注 BREADバッグ
¥ 22500
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MALUS/マリュス IENA別注トートバッグ（ブラック）
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落札価格14250円
597 入札履歴
終了
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