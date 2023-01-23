『【CHANEL】シャネル ノベルティショルダーバッグ ベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 16時 14分に出品され03月27日 16時 14分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【CHANEL】シャネル 正規ノベルティショルダーバッグ



海外でプレシジョンラインのコフレで顧客の方を限定にノベルティとして配布されていた商品になります。



色は、ベージュで新品未使用品です。



正規のノベルティですのでいたずらによる通報や購入はおやめください、大変迷惑です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【CHANEL】シャネル ノベルティショルダーバッグ ベージュ