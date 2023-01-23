『NOBLE AUDIO FoKus Prestige ワイヤレスイヤホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 21時 46分に出品され03月12日 21時 46分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Noble Audio Fokus Prestigeになります。



付属品は写真に写っているもののみで、

イヤホン本体、ケース、ポーチ、説明書、内箱になります。



USBケーブルはサードパーティ製のやや端子の長いUSB-Cケーブルです。



耳に合わなかった為やむを得ず出品いたします。





【高音質】

NOBLEのFoKus Prestigeは、クリアで豊かな音質を提供します。音楽や通話を高品質で楽しむことができます。



【スタイリッシュなデザイン】

青色のマーブル模様のケースは、見た目にも美しく、持ち運びにも便利です。キャリングポーチも付属しており、外出時も安心です。



【便利な機能】

ワイヤレスでの使用が可能で、Bluetooth接続により、快適なリスニング体験を提供します。



- ブランド: NOBLE

- モデル名: FoKus Prestige

- 付属品: 取扱説明書、ポーチ、イヤーピース、サードパーティ製のUSB充電ケーブル

- ケースの色: 青色のマーブル模様

- イヤホンの色: 青色 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ノーブルオーディオ