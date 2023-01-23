『G-SHOCK×広島カープ 2012年限定モデル【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 12時 48分に出品され05月03日 12時 48分に終了予定です。即決価格は10,125円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊yahooフリマでも出身しておりますので、ご入用の方はお早めに！



幻のコラボウォッチ

G-SHOCK×広島東洋カープ 2012 /DW-6900BCA11-1GJJF

完全限定で販売され、即完売した超レア物で、

非常に入手困難なアイテムとされております。



電池が切れてますので、購入後新たに電池を入れていただく必要があります。箱と本体裏面に小傷がありますが、その他は痛みなく状態良好です。



5枚目以降は傷などが分かりやすいように画像の光度を編集しております。



- ブランド: G-SHOCK

- モデル: 2012 LIMITED EDITION

- 色: 黒/赤

- 防水性能: 20BAR

- 製造国: 日本



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モデル・商品名G-SHOCK DW-6900



《CASIO/カシオ》 カシオ CASIO ジーショック Carp × G-SHOCK カープ 初代 DW-6900FS 限定1000個 箱説明書付き

ブランド：CASIO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ G-SHOCK×広島カープ

2012年限定モデル