『LACOSTE モノグラムデイパック ラコステ リュック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 04時 34分に出品され03月23日 04時 34分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LACOSTE モノグラムデイパック

ラコステ リュック





モノグラム柄を配置したPVC素材を使用。

デイパックのベーシックディテールを踏襲しつつ、2つの異なる質感の素材を効果的に配置した、大人顔のディパックです。

フロントのジップポケット、内部には2つのメッシュポケットやPCポケットを携え、機能性も◎。

都市生活での使い勝手も抜群の、エレガントかつユースフルなひと品に。

FREE:幅30 高さ40 奥行13.5

8,9,10枚目画像は参考に載せております。



プレゼントでいただきましたが、4回程短時間使用のみ。

販売完了品



ご質問等あれば、お気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LACOSTE

モノグラムデイパック

ラコステ

リュック