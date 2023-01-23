『希少モデルSEIKO automatic 21 jewels 6R15-02R0【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 11時 25分に出品され03月16日 11時 25分に終了予定です。即決価格は25,960円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高精度の自動巻き機構】

このSEIKOの腕時計は、21 jewelsの自動巻き機構を搭載しており、精度の高い時間管理が可能です。日常使いに最適です。



【耐久性のある素材】

ステンレススチール製のケースとレザー製のバンドを使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。どんなシーンにもマッチします。



【実用的なデザイン】

大きなアラビア数字と赤い針が特徴的なデザインで、視認性が高く、時間を簡単に確認できます。日付表示もあり、実用性がさらに向上しています。



- ブランド: SEIKO 6R15-02R0

- 色: 黒

- 素材: ステンレススチール（ケース）

- 素材: レザー（バンド）

- 機能: 自動巻き

- 型番: SARG011

- 防水性能: 10気圧防水

- 日付表示: あり

- 針の色: 赤

- 文字盤の色: 黒

- ケース形状: ラウンド

- 付属品: ケース .冊子.保証書



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 希少モデルSEIKO

automatic

21

jewels

6R15-02R0