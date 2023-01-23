『M40712ポーチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 14時 53分に出品され04月28日 14時 53分に終了予定です。即決価格は27,554円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年に高島屋で購入した物になります。

使用は4度程で美品です。

中は、目立つ傷や、汚れはありません。

シリアルナンバーあり

ライン・素材: モノグラム

サイズ: W23.5cm x H13.5cmx D4cm

カラー: ブラウン

付属品：保存袋、箱、レシート

即購入OKです。

ご不明な点がございましたらコメント下さい。

宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ M40712ポーチ