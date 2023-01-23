『ソニー SONY SEL20F28 E 20mm F2.8【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 14時 50分に出品され04月11日 14時 50分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー SONY SEL20F28 E 20mm F2.8 [単焦点レンズ APS-C専用 Eマウント]



使用しなくなったので出品いたします。

動作は問題ありません。



使用に伴うスレ傷があります。



購入日は2024年6月10日です。



付属品は写真に写っているもののみとなります。



あくまでも中古品のため神経質な方のご購入はお控えください。



#ソニー

#sony 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: α Eマウント