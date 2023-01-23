『プルミエ アロンディスモン☆ダブルビーバー ノーカラーロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 04時 49分に出品され03月17日 04時 49分に終了予定です。即決価格は11,114円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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プルミエ アロンディスモン

1er Arrondismentの

ダブルビーバー ノーカラーロングコート

B1004AFC006です。



⚫️本体

サイズ 38

総丈119㎝ 裄丈70㎝

ベルト

総丈186㎝幅5.5㎝

素人採寸です。誤差はご容赦ください。

⚫️カラー

ベージュブラウン

⚫️素材

本体 ウール98％、綿2%

袖裏ポリエステル100%

⚫️定価72000円



軽い素材なのでバサッと羽織るだけで襟もとにニュアンスがでて女性らしさが引き立ちます。

ベルトなしで着流しても、ベルトを締めてすっきり着ても◎

袖裏付きで袖通しもよいです。

プルミエ アロンディスモンの名品コートとのことです。



画像1〜5枚目は着用時の参考画像です。

今回出品の商品は6枚目以降です。



ワンシーズン着用後、

クリーニングに出したあと、自宅保管です。

目立つ汚れや傷はありませんが

全体的に使用感はございます。



気をつけて検品しておりますがusedで

自宅保管品です。ご理解頂ける方の

ご購入お待ちしております。



※☆即購入OKです☆

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専用、取置きはいたしません。



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whim gazette ウィムガゼット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プルミエアロンディスモン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プルミエ

アロンディスモン☆ダブルビーバー ノーカラーロングコート