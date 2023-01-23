『SHARP AQUOS ブルーレイ BD-T1700【1TB ３番組同時録画】【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 03分に出品され03月31日 19時 03分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。2015年製SHARP AQUOS ブルーレイ BD-T1700です。



動作状態

地デジ受信○

HDD録画、再生 W予約録画○

市販DVD,BD再生○

HDD→DVD-RW,BD-REにダビング○

初期化、ファイナライズ○



付属品

電源コード

HDMIケーブル

リモコン(電池は付属しません)

B-CASカード



★経年劣化による擦り傷、汚れなどありますがあくまで中古品である事をご理解いただき画像等参考にご検討よろしくお願いします。

☆できる範囲で清掃し本体初期化して発送させていただきます。

HDD容量...1TB



同時録画可能番組数...3番組 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ