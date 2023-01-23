『☆専用☆友禅作家 岡村蒼風落款 訪問着、袋帯、小物セット C-63【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 12時 13分に出品され05月07日 12時 13分に終了予定です。即決価格は15,377円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
銘仙 未使用 紅絹 しつけ糸 袖長め アンティーク着物 大正ロマン 稀少
¥ 8736
一越地 附下げ・訪問着＆袋帯・帯〆・帯揚げセット（正絹）HH1668
¥ 7644
単衣 小千谷織物 紺仁 越後 片貝木綿 着尺 綿１００％
¥ 12220
terawear emu 大人気♡浴衣❤新品
¥ 7626
ミンサー 半幅帯 ボーダー 正絹 みんさー 八重山 琉球 沖縄 単帯 105
¥ 9230
西陣織 名古屋帯 雪だるま スキー 流れ星
¥ 11000
クリスマス帯 白キラキラ×ゴールド
¥ 10950
付け下げ 色紙 花模様 彩箔 椿 菊 菖蒲 撫子 着物 071w d
¥ 7254
帯3 撫松庵 ぼかし菊・桔梗柄と雲柄のリバーシブル京袋帯 ５２８００円
¥ 12500
正絹袋帯 佐賀錦 桐生織物 ( 振袖、訪問着、留袖、色無地)
¥ 9412
訪問着 フルセット 正絹 着物 鳥獣戯画 付け下げ F4
¥ 12440
【着物と帯 時流】ト24479◇正絹 色留袖◇友禅 作家物 未使用品 一つ紋
¥ 10920
作家もの 訪問着 辻ヶ花模様 金彩 着物 074w d
¥ 13005
正絹手描き手染め金彩友禅染め付下草花花丸文様
¥ 44880
名古屋帯 西陣織 正絹 ウイリアムモリス ピンパネル
¥ 12500
新品♥️逸品 野村一峰 全通袋帯 「雪輪」黄櫨染 美グラデーション
¥ 13000
専用帯597 ●白山工房 石川県指定無形文化財 牛首紬 高級 正絹 全通 袋帯
¥ 8346
帯 袋帯 金 黒 桜 梅 着物 振袖 全通柄
¥ 7254
落札価格15377円
741 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！