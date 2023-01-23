『☆専用☆友禅作家 岡村蒼風落款 訪問着、袋帯、小物セット C-63【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 12時 13分に出品され05月07日 12時 13分に終了予定です。即決価格は15,377円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着物 ¥23500

帯、小物付き 追加¥10000

合計¥33500

おまとめ割引10%

お値引き後 ¥30150







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風格を見せる松に季節の色を差す紅葉、そっと寄り添う笹...。



青磁鼠色を舞台にず～っと眺めていたくなる清らかな自然美を花開く、友禅作家「岡村蒼風」正絹訪問着です(*^^*)



結婚式やパーティー、、お正月や春のお呼ばれ、お子様の入卒式や七五三、観劇やお食事会、大切な時間に寄り添う一枚は、袖口の内側に薄汚れ、袖に薄汚れがありますが、それらを霞ませる“ず～っと眺めていたくなる自然美”に着る者もその姿を目にする者もぐっと心を掴まれることでしょう。



ミシン製とは一味違う“手縫仕立て”ならではの馴染みの良さ、肌当たりのやわらかい“正絹”素材の心地よい抱擁、ふとした時に見え隠れする八掛にもご注目！



風格ある松に季節の色を差す紅葉が待つ自然美、見て、着て浸りましょう(ω)ノ





採寸表

身丈 : 163㎝(肩から)

裄 : 64㎝

肩幅 : 31㎝

袖幅 : 33㎝

袖丈 : 48.5㎝

前幅 : 23㎝

後幅 : 30㎝

素材 :正絹(袷)

折代 :身丈(内揚げ:前5㎝・後4cm)裄(身頃側：2cm・袖側：2.5cm)袖丈（ 4.5㎝）





着用時には見えない無地の部分に、保管時にできたしみがありますが「美品」といえるほど♪



素材は、力を加えれば滑りにくい特徴を持つ“正絹”ですので緩みにくく締めやすく、柔らかいのでお着物も傷みにくく安心、安心。



“リアルに美しい牡丹や菊、菖蒲や波の盛り上げ隊”、お着物ライフに迎えましょう(ω)ノ





採寸表

幅 ：31㎝

長さ：427㎝

素材：正絹



訪問着はこちら #ゆめ訪問着



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ママ着物 茶道 華道

身丈(肩山から)...160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ☆専用☆友禅作家

岡村蒼風落款

訪問着、袋帯、小物セット

C-63