『40s Manhattan 開襟シャツ ビンテージ レーヨンシャツ USA古着【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 16分に出品され03月31日 03時 16分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ: 肩幅53cm 身幅66cm 着丈71cm



商品説明:

ビンテージの開襟シャツです。衿芯なしのシェルボタンでコットンレーヨンかコットンギャバのようなしつかんです。17 1/2のビックサイズ はかなり希少かと思います。多少の汚れはありますが40年代くらいと考えると生地の状態も良くかなりオススメです。探されていたサイズの方も多いと思いますので是非よろしくお願いします。



ビンテージ アメカジ 古着はもちろん、90s リバイバルによるストリートファッションにも良いと思います。オススメです！尚、自己紹介文を読んでいただき購入をよろしくお願い致します。

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※あくまで古着ですので古着にご理解ある方のみお願い致します。素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。全て平置き採寸になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 40s

Manhattan

開襟シャツ

ビンテージ

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