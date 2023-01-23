『butcher products atlast REDCROSS 23aw【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 03時 07分に出品され03月27日 03時 07分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブッチャープロダクツの

レッドクロスセーターです



size:40

身幅約47cm

脇〜袖丈約52cm

肩〜袖丈約53cm

肩幅約46cm

着丈約56cm



よろしくお願いします









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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ butcher

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