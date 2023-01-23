『【奇形】 KoreanBrand Down Jacket【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 16時 41分に出品され04月17日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の状態 : A



韓国のセレクトショップで購入しました。

丈感短くとても状態良いです。



SIZE : M



自宅保管ですがペットの飼育、喫煙等 全くしておりませんのでご安心ください。



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#にょの古着



※1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。

値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。





素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【奇形】 KoreanBrand

Down

Jacket