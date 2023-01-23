『【美品】LE PHIL ルフィル サマーウールジレ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 04時 50分に出品され03月18日 04時 50分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品説明】

さらりとしたドライタッチなウール混素材でシーズンムードたっぷりに仕上げた上品なノーカラージレ。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットがこなれ感を演出。バックスタイル中央のボタン付きスリットもポイントに。キレイめにはもちろん、春夏の軽めのアウターとしてラフに着こなすのも◎。

【カラー】

ブラック

【着用回数】

短時間2〜3回程度

【購入金額】

¥30800



未使用に近いほどキレイな状態ですが、

あくまでも自宅保管となりますのでご理解

いただける方に購入いただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ルフィル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】LE

PHIL

ルフィル サマーウールジレ