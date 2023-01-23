『掛軸 3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 42分に出品され04月20日 12時 42分に終了予定です。即決価格は45,444円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
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【茶道具】大徳寺511世 立花大亀和尚筆 横物『松無古今色』 軸 B813
¥ 9984
2436 福本積應 「薫風 八ツ橋の図」 日本画 掛軸 臨済宗 大徳寺 禅語
¥ 10140
【茶道具】前大徳寺 足立泰道和尚筆 『祥雲繞寿山』横物 掛軸 軸B793
¥ 9360
明代 肉筆手紙 極書有り 現状渡し 中国美術
¥ 16830
★掛軸/茶掛『前大徳 矢野 一甫』筆！『福寿/布袋 画賛』紙本/共箱/紙箱付★
¥ 10062
漢字掛軸 書
¥ 9750
【画】 ★ 掛軸 吴丹墀款綾本彩絵牡丹図 ★ 清代 絹本設色 真作保証 明清書画
¥ 101520
井上雄彦 サイン色紙 桜木花道 流川楓 スラムダンク 桜木 流川 井上先生 直筆
¥ 30666
掛軸 茶掛 自画賛 辻常閑「薫風自南来」藤に燕 共箱 大徳寺派 吉祥寺
¥ 11700
掛け軸 日本画 耕畝絵［桜に小禽図］絹本 肉筆 箱無し！
¥ 11700
中国美術 真作肉筆 寇琪作 赤壁賦 書法 代表作 巻物(S-1)
¥ 20700
杉原元人【四季芽花之図】紙本 掛軸 共箱
¥ 9685
2432 松永剛山 「不織」 共箱 肉筆 紙本 書 掛軸 臨済宗 建仁寺 禅語
¥ 10400
掛軸 陶山勝寂 龍 出雲松江藩お抱え絵師 破れあり
¥ 11000
2471 小堀卓厳 「喫茶去」 共箱 肉筆 紙本 書 掛軸 臨済宗 大徳寺 禅語
¥ 8580
入木筆 三号 筆鋒如流 博文堂作
¥ 8736
【真筆】茶掛 六瓢 瓢箪画賛 大徳寺派 瑞泉寺 住職 須賀玄道 共箱・タトウ箱付
¥ 10303
2447 小林太玄 「閑坐聴松風」 共箱 肉筆 紙本 掛軸 臨済宗 大徳寺 禅語
¥ 9360
落札価格45444円
779 入札履歴
終了
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