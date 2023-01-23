『掛軸 3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 42分に出品され04月20日 12時 42分に終了予定です。即決価格は45,444円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 祖父の集めた掛軸を出品します。



幅: 約80㎝

高さ: 約127㎝



シワ、折れ、ヨレ、シミ、破れなど、

かなり古い物で相当に経年劣化しています。

箱やメモ書きなど、正確でない可能性もあります。

ご理解の上、画像でご判断いただきご購入くださいませ。



大きさによって配送方法を変更する場合があります。

ご了承ください。



3 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 全体的に状態が悪い