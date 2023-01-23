『IENA 2WAYストレッチVネックワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 09時 49分に出品され03月31日 09時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IENA 2WAYストレッチVネックワンピース 2023AW

coler:BLACK

SIZE:38

定価25,300円



【2023AW】

IENA



昨年店舗で購入し2回着用しました。特にダメージ見当たりません。

ストンと落ちるラインで体型隠しもでき、サラッとした生地で着心地良くストレスフリーな綺麗めワンピです。

私には長さが足りないため(身長165cm)手放します。イベントの多いこれからの季節にいかがでしょうか。



他サイトにも出品するため急な削除ご容赦ください。

平日のみ発送いたします。



【2023AW】

IENA



ご好評につき、追加が決定！



2WAYストレッチのVネックワンピース。

細番手のテトロン糸を二重織りにした素材を使用しました。

ポリエステルレーヨンの滑らかさが心地よく、縦横2WAYでストレッチが効いているのでジャージのような着心地の良さが特徴です。

V開きのレイヤードワンピースは、シアーなニットやボウタイシャツなど合わせるアイテムによって雰囲気の違いが楽しめるのが嬉しいポイント。

足元はタイツ×バレエシューズやロングブーツを合わせるのがオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ IENA

2WAYストレッチVネックワンピース