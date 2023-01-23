『WOOLRICH リアルファー付き ダウンコート ロング ベージュ S【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 13時 37分に出品され05月05日 13時 37分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

woolrich ウールリッチ



【特徴】

たっぷりとしたリアルファーが素敵なダウンコートです。

綺麗なAラインで、ダウンなのにスタイルが良く見えます。驚くほど軽く、肌触りも良く暖かいです。

細部までこだわられた上質なお品です。

ファー取り外し可。

ポケット付き。



【カラー】

ベージュ



【サイズ】

S

身幅47㎝ 着丈86㎝



【素材】

表地 ポリエステル100%

中綿 ダウン90% フェザー10%

ファー タヌキ



【状態】

背面に薄いシミと、小さい引っ掛けがありました。両方ともかなりよく見ないと分からない程度かと思います。14、15枚目の写真でご確認くださいませ。

その他気になるような傷みや汚れなく、まだまだ快適にご使用いただけます◎



【配送】

なるべく1〜2日程度で、早い発送をこころがけております。

仕事等の事情により多少遅れることもございますが、期日内には必ず発送致します。

匿名配送可能です。



その他気になることがありましたら、お気軽にコメントくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ウールリッチウーレンミルズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ WOOLRICH

リアルファー付き ダウンコート

ロング ベージュ S