『ケーブル付 美品 完成品 Keyball61 自作キーボード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 18時 20分に出品され03月20日 18時 20分に終了予定です。即決価格は27,140円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キースイッチはリニアタイプを使用しています。

親指キーはロープロファイルです。



remapでキースイッチの動作確認済みです。(→写真5枚目) OLEDの発光も問題ありません。

USBケーブル(usb-c)、メタルTRRSケーブル付きの為、そのまま使用できます。



Keyball39/44に比べキー数が多いので、学習コストを低く出来ます。

使用環境に合わせてremapキー配置の変更をお願いします。



また、当方環境において動作確認はしておりますが、輸送中の振動などにより動作に不備が生じる可能性があります。

輸送によるトラブルに関しては責任を負いませんのでNCNRでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし