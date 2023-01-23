『BANDAI ムービーモンスターシリーズ カイザーギドラ ソフビ タグ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから02月22日 15時 48分に出品され02月22日 15時 48分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品状態]

本体は、特に目立った傷等はございません。タグには、少し痛み有り。比較的美品ですが、細かなスレなどが気になる方はご購入をご控え下さい。



[商品について]

2004年にバンダイから発売されたカイザーギドラのソフビとなります。個人的に、数多くのムービーモンスターシリーズの中で最も素晴らしい造形だと思ってます。



[出品者から]

私のコレクションの1体です。購入後は暗所で飾ってました。スペース確保のため出品します。



即購入オッケーです！



安いスマートフォンで撮影してる為、少しぼやけてたり、綺麗に撮れてなかったりしてるかもしれませんが、ご了承ください。(_ _;)



トラブルや、すり替え防止の為、キャンセル・返品は不可でお願い致します。



以前まで行ってた『専用出品』を辞めました。理由は、トラブルを発生させない為です。今後交渉中でも早い者勝ちとさせていただきます。誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い致します。m(_ _)m



何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください！

(^^)/



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怪獣フィギュア 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 未使用に近い