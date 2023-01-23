『Xiaomi13TPro【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 05分に出品され03月10日 20時 05分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年二月頃に購入しました。

SIMフリー版です。

全体的にすごく綺麗ですが3枚目見にくいですが、小傷がありますのでこの値段とさせていただきます。







機種名···Xiaomi 13T Pro



容量···256GB



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···箱



付属品···箱,説明書



付属品···箱,説明書,ACアダプター



付属品···箱,説明書,充電ケーブル,ACアダプター



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャオミ