『ASUS VG258 24.5インチ ゲーミングモニター【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 11時 54分に出品され05月15日 11時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年ほど前に通販で購入しました。

本体には目立った傷はございません。



付属品

説明書

電源ケーブル



ブランド: ASUS

モデル: VG258

サイズ: 24.5インチ

リフレッシュレート: 165Hz

応答速度: 0.5ms

解像度: 1920x1080 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし