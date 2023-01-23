『四角形 ペンダント ネックレス HIPHOP ヒップホップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 28分に出品され03月11日 09時 28分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材とデザイン】

このネックレスは金属製で、シルバーの色合いが特徴です。ダイヤモンド風の装飾が施されたペンダントが、洗練された印象を与えます。



【チェーンのスタイル】

細いチェーンが使用されており、軽やかでありながらも存在感があります。どんなスタイルにも合わせやすいデザインです。



【ユニークな形状】

ペンダントは四角形で、他のネックレスとは一線を画すユニークな形状です。特別な場面でも日常使いでも活躍します。



- 素材: 金属製

- 色: シルバー

- デザイン: ダイヤモンド風の装飾付きのペンダント

- チェーンのタイプ: 細いチェーン

- ペンダントの形状: 四角形



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 四角形

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ネックレス

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