『BoTT OG Logo Pullover Hoodie L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 35分に出品され03月31日 05時 35分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材】

このスウェットは100%コットンで作られており、柔らかく快適な着心地を提供してくれます。



【デザイン】

特徴的な"BoTT"のロゴが前面にプリントされており、カジュアルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【サイズ】

Lサイズで、着丈71 cm、身幅63 cm、肩幅54 cm、袖丈65 cmのため、リラックスしたフィット感を楽しめます。



- 色: ピンク

- デザイン: BoTTのロゴ

- 素材: コットン100%

- サイズ: L

- 着丈: 71 cm

- 身幅: 63 cm

- 肩幅: 54 cm

- 袖丈: 65 cm



ご覧いただきありがとうございます。

着用回数は2回程度。リブもしっかり残っています。



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BoTT





OG

Logo

Pullover

Hoodie

L