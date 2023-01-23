『Jil sanderピンク レザー トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 21時 09分に出品され04月03日 21時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jil sander ピンク トートバッグ



御殿場のアウトレットで70000円ほどで購入した為、確実な正規品です。

底に汚れがついています。

出品しようとするまで気付いてなかったので普段使う分には目立たないかと思います。

表面や内側はとても綺麗な状態ですが、新品同様の状態をお求めの場合はご遠慮ください。





- 色: ピンク

- 素材: レザー

- 内側ポケット: あり

- 形状: トートバッグ



ご覧いただきありがとうございます。

ご希望額ございましたらコメントお願いします。



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Jil

sanderピンク

レザー

トートバッグ