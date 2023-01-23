『Jil sanderピンク レザー トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 21時 09分に出品され04月03日 21時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ジルサンダー
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¥ 8720
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¥ 9984
レスポートサック MINI DUFFLE W PEARLSブラックパール
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¥ 15400
LOEWE ロエベ サコッシュ ポーチ取外し可 ショルダーバッグ
¥ 9360
◆美品◆COACH極希少ショルダーバッグ入手困難キャンバス 緑 グリーン
¥ 10300
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¥ 7714
落札価格9750円
476 入札履歴
終了
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