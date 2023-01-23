『美品 ロングコート カシミヤ ウール ラトータリテ ライトブルー M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 13分に出品され03月20日 13時 13分に終了予定です。即決価格は10,841円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：La TOTALITE

ラトータリテ

アイテム：ロングコート ノーカラーコート

カラー：ライトブルー くすみブルー

サイズ：Mサイズ



肩幅：35cm

着丈：83cm

身幅：44cm

袖丈：54cm



#acoのアウター



定価：¥37,400



カシミヤとウール混のコートなので肌触りがとてもよく、柔らかいコートです。

襟の裏にレースがあしらわれていて、とても上品で素敵なデザインです。

お色味も高見えのブルー系です。



ボタンが3つシルバーの留め具になっており、1番下はホックになっていて、とてもオシャレなコートです。

La TOTALITEは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドで、

シンプルでありながらもオシャレでエレガントなコーディネートが出来ます！



デートやイベント、クリスマスにもオススメです！



【デザインと機能性】

ライトブルーの色合いが春や秋にぴったりで、ボタン付きのシンプルなデザインが特徴です。ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。



【快適な着心地】

Mサイズで、体にフィットしつつも動きやすいデザインです。裏地にはレース模様が施されており、見えない部分にもこだわりが感じられます。



- ブランド: La TOTALITE

- サイズ: Mサイズ

- 色: ライトブルー

- デザイン: ボタン付き、シンプルなデザイン

- 裏地: レース模様の裏地



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ラトータリテ

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