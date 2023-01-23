『【美品】 Hisense ハイセンス 4K 液晶テレビ 43E6G 2023年製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 29分に出品され03月30日 02時 29分に終了予定です。即決価格は16,940円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】：Hisense 4K液晶テレビ 43E6G

【サイズ】：43型

【仕様】 ：Amazonプライム/Hulu/Netflix/YouTube/U-NEXT

【付属品】：リモコン,説明書

【状態】 ：SAランク



状態ランク

S ：新品未使用

SA ：未使用に近い

A ：かなり綺麗 使用感少ない

AB ：やや使用感がある中古品

B ：一般的な使用感のある中古品

BC ：傷や汚れ等のダメージが多い中古品

C ：訳あり商品



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※撮影により若干の擦れがある場合がございます。



★発送時期★

入金確認後、1~3営業日程度



★返品キャンセル★

以下の場合は返品はできかねますのでご了承ください

・数mmのサイズ違い

・若干の状態の差異

・上記、色合いや風合いによるキャンセル



※商品発送前であれば無条件でキャンセル可能です。



★梱包について★

原則として小物は簡易梱包、バッグ類はダンボールでの発送となります。

そのほかご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。



★注意事項１★

【新品】という記載がない限り、どれだけ状態が優れていても中古品となります。

状態にデリケートな方は十分にご注意ください（購入前に質問等のご連絡いただけましたら最大限ご対応させていただきます）



★注意事項２★

お使いの端末、環境によっては色味や風合いが異なって見える可能性がございます。上記による返品対応は一切お受けすることはできかねますので予めご了承ください。



★注意事項３★

他モールでも同時出品をしておりますので予告なく商品を削除する場合がございますのであらかじめご了承ください。

サイズ...42～46インチ

パネル性能...4K

搭載チューナー...地上デジタル、BS 4K/110度CS 4K

VODサービス...Amazonプライム・ビデオ、Hulu、Netflix、YouTube、U-NEXT 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 42～46インチ ブランド: ハイセンス