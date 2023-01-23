『懐中時計メンズ動作良好Waltham手巻きアナログ白オープンフェイス7石アナログ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 03時 29分に出品され05月06日 03時 29分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヴィンテージ稼働ホワイト白文字盤アナログ高級ブランドU1488



↓当店のラインナップはこちら↓



#SIK懐中時計

#SIKアンティークウォッチ



【価格交渉について】



◉大変お得な（最大3,000円引き）フォロー割実施中‼

ぜひプロフィールをご確認ください。



【商品説明】



■ ブランド：ウォルサム

■ 年代：

■ ムーブメント：手巻き

■ 時刻合わせ：リューズ引き

■ 振動数：18,000回/時

■ 日差：タイムグラファー計測で+3秒程度

■ ケースサイズ：直径71㎜（リューズ除く） × 厚さ18㎜

■ ケース素材：ステンレス

■ 重量：210g

■ 文字盤：ホワイト

■ 付属品：



【商品の状態】



オーバーホール歴は不明ですが、

テンプの振りも良好で

カチカチと元気に動いています。

長期間の精度確認はしておりません。



全体的なコンディションは良好です。



ケースは目立つ傷はありません。

また、多少のサビがありますが

概ねきれいな状態です。



風防には細かな擦り傷がありますが、

概ねきれいな状態です。



文字盤はくすみもなく

きれいな状態です。

また盤面にひび割れがあります。



ステム、リューズは

いずれも美しく

ガタつきなどありません。



アンティーク品ですので、

世界にたったひとつの

早いもの勝ちです。

この機会をお見逃しなく。



【保証について】



安心・安全で

気持ちの良いお取引ができる様、

すべての商品について、

返品を受け付けております。



初期不良の場合は、

「無料修理」または「全額返金」にて

対応させていただきます。

※ クロノグラフ機能を除く



初期不良以外の場合

（イメージと違うなど）は、

販売価格の10%（販売手数料）を差し引いて

返金させていただきます。

送料もご負担ください。



いずれも商品受け取り後、

7日以内にご連絡をお願いいたします。



※ ご返品のご相談については、

受取確認前にお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ウォルサム

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 懐中時計メンズ動作良好Waltham手巻きアナログ白オープンフェイス7石アナログ