『西陣あさぎ 廣重 美国路織 両面全通 正絹袋帯 極美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 57分に出品され03月16日 10時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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付け下げ グリーン ネイビー お花 ぼかし 正絹 美品 紺 藍色
¥ 11699
落札価格9360円
565 入札履歴
終了
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