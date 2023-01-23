『西陣あさぎ 廣重 美国路織 両面全通 正絹袋帯 極美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 57分に出品され03月16日 10時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シミ、キズなくとてもキレイな状態です。

自宅保管ですので、ご理解の上ご購入お願い致します。



【サイズ】約

長さ464㎝

幅 31㎝

多少の誤差はご了承下さい。



訪問着 振袖 黒留袖 色留袖 色無地 大島紬 紬 小紋

袋帯 名古屋帯 道中着 道行 ショール 帯締め 帯揚げ 羽織 長襦袢 コート 結婚式 卒業式 入学式 正絹 着物



カラー···ゴールド

種類···帯

素材···正絹



中古品であることをご了承頂き、すり替え防止の為、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 西陣あさぎ 廣重 美国路織 両面全通 正絹袋帯 極美品