『ブラックアウター シンプルデザイン 秋冬向け 普段着にもお出かけにも最適【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 00時 16分に出品され03月07日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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他にも『大人かわいいトレンド服』を出品してます



⳹ 2024秋冬コート続々入荷中⳼



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秋冬のおしゃれアイテム♪

ゆったりシンプルなデザインのアウターです♪

形がすごく可愛いです✨



カラー: ブラック

サイズ : Mサイズ

着丈約91cm、胸囲約108cm



※他カラーサイズ、ご希望の方はコメントお願い致します。

※サイズは海外製品のため、1-3cm誤差が生じる場合があります。



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ꕤ注意事項



✤出張が多い仕事のため、1週間分まとめて発送しております。購入後7日までの発送としますのでご了承ください。



✤できるだけ商品の確認してますが、海外の製品のため、多少のほつれや汚れなどがついている可能性があります。ご了承してくだる方のみご購入をお願いいたします♪



✤もちろん、あきらかな不良品やご使用が難しい場合がございましたら返品・交換をお受けしております！



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大人 エレガント フェミニン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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ジャケット・アウター タグ ブラックアウター シンプルデザイン 秋冬向け 普段着にもお出かけにも最適